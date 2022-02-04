В ЛНР заявили о подготовке западными СМИ постановочных сюжетов в Донбассе

Представители СМИ Великобритании, США и Эстонии находятся в Донбассе для подготовки постановочных сюжетов, демонстрирующих агрессию со стороны России и ДНР и ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Управления народной милиции (УНМ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко со ссылкой на данные разведки, передает ТАСС.

По его словам, западные репортеры сейчас находятся в тыловых районах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) Вооруженных сил Украины.

«Командир 95-й ОДШБР [Вячеслав] Вессер получил указания лично от командующего десантно-штурмовыми войсками [ВСУ Максима] Миргородского обеспечить безопасность и работу съемочных групп, которые должны продемонстрировать западному сообществу «агрессию» со стороны России и народных республик», — завил Филипоненко.

Ранее замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе.