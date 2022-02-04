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Глава ЕK Урсула фон дер Ляйен: Европа для Венгрии важнее, чем Россия

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа для Венгрии важнее, чем РФ, пишет газета Handelsblatt.

«Венгрия до сих пор поддерживает все санкции. Кроме того, Европа для Венгрии важнее России», — сказала глава ЕК, комментируя недавний визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялась в Москве 1 февраля. Переговоры длились почти пять часов. Помимо двусторонних отношений, главы государств обсудили актуальную международную повестку — ситуацию вокруг Украины, санкционную политику Запада против России, а также вопрос обеспечения гарантий безопасности между Россией и США с НАТО. В ходе переговоров Орбан заявил, что считает санкции против РФ неприемлемыми. Он напомнил, что экономика России уже пережила прошлые санкции. Премьер подчеркнул, что «российская экономика сильнее, чем думают на Западе». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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