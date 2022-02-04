В США рассказали, почему Байден виноват в эскалации ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины стала напряженной после того, как президентом США стал Джо Байден. Об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз, передает The Hill.

«Почему Россия не напала на Украину в 2017 году? Почему этого не произошло в 2018, 2019 или 2020 году? Что изменилось?» — задался вопросом Круз.

По его словам, Байден «продемонстрировал слабость и попустительство практически сразу после того, как «положил руку на Библию», — принес клятву при инаугурации.

Ранее журналистка Кейт Аронофф в статье для The New Republic написала, что власти США используют «российскую угрозу» и нагнетание ситуации вокруг Украины ради продвижения своего газа в Европе.

По ее словам, к этому методу прибегает уже третья президентская администрация. Так, бывший американский лидер Барак Обама проводил кампанию по продвижению сланцевого газа. А действующий президент Джо Байден поддерживает Южный газотранспортный коридор.