В МИД прокомментировали обвинение в утечке документа США по безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал заявление представителей американской администрации, что именно Москва передала испанской газете El Pais секретный документ Вашингтона с ответами на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несет ответственность», — сказал дипломат.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. США якобы указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.

Позднее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обвинила Москву в передаче El Pais конфиденциального документа Вашингтона.

В посольстве России в США заявили, что подобные утверждения вызывают недоумение.