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Еврокомиссия подготовила широкий пакет санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС подготовил мощный пакет финансовых и экономических санкций против РФ

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Mindaugas Kulbis/AP

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций. Он протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции. Эти рестрикции еще больше ослабят российскую экономику», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, существует большая вероятность, что в значительной степени могут пострадать лица из окружения президента России Владимира Путина и так называемые олигархи, поскольку их имена окажутся в списке персональных санкций.

Ранее британское издание Financial Times сообщало, что США и их европейские союзники подготовили «самый агрессивный пакет экономических и финансовых санкций», который должен ударить лично по президенту России Владимиру Путину, если он одобрит вторжение на Украину.

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Санкции против России
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