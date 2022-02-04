Дипломат высмеял данные Госдепа США о российском фейковом видео

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что у Вашингтона якобы есть видео-доказательства о «российском вторжении» на Украину. Об этом российский политик написал на своей странице в Twitter.

«Как грубо со стороны [репортера] Мэтта Ли запросить у официального представителя Госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине», — отметил Полянский.

По его словам, в политике США есть два правила. Первое — это то, что официальные лица страны никогда не лгут. Второе правило говорит о том, что эти лица могут лгать лишь во имя благородного дела.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что у США якобы есть информация о том, что Россия подготавливает «пропагандистские видео» о событиях на Украине, однако не предоставил доказательств данных утверждений.