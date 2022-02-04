В ФРГ назвали истеричными требования Украины ей помочь

Требования Украины по отношению к ФРГ, в том числе призывы отказаться от «Северного потока — 2» и поставлять ей оружие, становятся все более истеричными. Об этом заявил депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает ТАСС.

«Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей», — заявил парламентарий, призывая учитывать взаимные интересы.

По его мнению, поставки Киеву оружия стали бы фатальным политическим сигналом, а именно, обострили бы ситуацию. Котре выразил мнение, что даже с немецким оружием Украина не смогла бы справиться с Россией.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.