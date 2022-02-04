В МИД заявили, что Россия готова поддержать страны Центральной Америки

Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что Россия готова поддержать масштабные инфраструктурные проекты в Центральной Америке, сообщает РИА «Новости».

«Россия готова своевременно отвечать на новые запросы партнеров, поддерживать центральноамериканцев в реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, логистики и сельского хозяйства с использованием современных отечественных технологий. При этом речь идет как о двустороннем сотрудничестве, так и о работе в многостороннем формате по линии Центральноамериканской интеграционной системы и Центральноамериканского парламента», — заявил Хохоликов.

Он упомянул совместный проект России и Никарагуа по производству антигриппозных вакцин — завод «Мечников», а также Учебный центр МВД России в столице страны — Манагуа.

«Теперь в нем обучаются представители правоохранительных органов стран Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна. По мере расширения географии слушателей руководство Центра ведет активную работу по актуализации образовательных программ и совершенствованию материально-технической базы», — пояснил Хохоликов.

Ранее Посол России на Кубе Андрей Гуськов оценил возможность размещения российской военной инфраструктуры на Острове Свободы.