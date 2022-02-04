В Польше усомнились в необходимости поддерживать Украину против России

Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska заявил о том, что гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой является безумием.

По словам эксперта, у Москвы и Варшавы нет территориальных претензий по отношению друг к другу, а также нет внутригосударственных конфликтов, которые были бы связаны с одной из двух стран. Россия и Польша также не борются за сферы влияния и не имеют проблем в экономических отношениях, добавил Пяста.

«Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край. Напомню только об основных. Серьезные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. <…> Украина — бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств», — заявил он.

Ранее сообщалось, что бюро нацбезопасности Польши поставит Украине снаряды для систем ПВО и ПЗРК «Гром», а также беспилотники.