Нуланд подтвердила приверженность США к переговорам с Россией о вооружениях

США настроены на проведение с Россией серьезных переговоров о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями. Об этом в интервью ТАСС заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, Вашингтон считает ключевым подобный диалог с Москвой, если стороны стремятся вернуться к стабильности и предсказуемости в отношениях.

«Если мы хотим вернуться к стабильным и предсказуемым отношениям, то первый шаг — это представить президенту [России Владимиру] Путину и Кремлю все данные области нашего [американского — прим. «Газеты.Ru»] ответа [на предложения России по безопасности], по которым мы [США — прим. «Газеты.Ru»] готовы вести переговоры», — подчеркнула Нуланд.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9-10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия – НАТО, а 13 — января на площадке ОБСЕ.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.