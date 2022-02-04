Посольство РФ в Вашингтоне напомнило США о «пробирке Пауэлла» после заявлений о видеофейке

Представленный в США сценарий якобы ведущейся Россией подготовки операции против Украины не вызывает удивления. Об этом сообщается в заявлении российского посольства в Вашингтоне, который опубликован в Facebook дипмиссии.

«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», — заявили в посольстве.

Там напомнили, что международное сообщество помнит, «на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не используют термин «неминуемый» в отношении возможного «вторжения» на Украину.