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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посольство РФ в Вашингтоне напомнило США о «пробирке Пауэлла» после заявлений о видеофейке

Посольство РФ: озвученный США сценарий «вторжения» России на Украину не вызывает удивления

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Представленный в США сценарий якобы ведущейся Россией подготовки операции против Украины не вызывает удивления. Об этом сообщается в заявлении российского посольства в Вашингтоне, который опубликован в Facebook дипмиссии.

«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», — заявили в посольстве.

Там напомнили, что международное сообщество помнит, «на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не используют термин «неминуемый» в отношении возможного «вторжения» на Украину.

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