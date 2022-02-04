США ввели новые санкции в отношении Белоруссии

США вводят визовые ограничения в отношении ряда белорусских граждан за их деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году», — сказал он.

При этом в документе, который распространил Госдеп, не уточняется информация о лицах, в отношении которых были введены санкции.

Отношения Белоруссии с западными странами резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. После выборов в стране начались массовые акции протеста. Запад не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Новый виток обострения отношений с Минском произошел минувшей весной — после принудительной посадки самолета Ryanair для задержания главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. ЕС ввел экономические санкции в отношении Белоруссии, которые, в частности, ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал экономические контрсанкции против Запада.