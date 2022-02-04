Стало известно, когда состоится вызвавший недовольство США визит президента Бразилии в РФ

МИД Бразилии сообщил даты запланированного на февраль визита президента страны Жаира Болсонару в российскую столицу.

«Запланированный визит президента в Москву — 14–17 февраля», — говорится в сообщении министерства.

Ранее газета Folha de S. Paulo написала, что в США оказывается дипломатическое давление на Бразилию для того, чтобы добиться отмены запланированного на февраль визита президента Жаира Болсонару в Москву.

Американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита. Они указывают, что встреча может быть расценена как сигнал того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права».

Можно ли трактовать действия Вашингтона как попытку сделать из Москвы дипломатического «изгоя», и при чем здесь отношения России с крупнейшими латиноамериканскими державами — разбиралась «Газета.Ru».

Также заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон внимательно следит за поведением России в странах Латинской Америки. По его словам, что в Великобритании обеспокоены усилением российского присутствия в регионе.