Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США ввели новые санкции в отношении Белоруссии 03:27
Хабиб рассказал, сколько машин приобрел за свою жизнь 03:26
Бывший замглавы разведки НАТО пожаловался на «людей Путина» в Европе 03:22
Верховный суд назвал еще одно вещество, после которого нельзя садиться за руль 03:10
Две девочки пропали на Камчатке 02:59
Врач назвала неочевидную опасность «омикрон»-штамма коронавируса 02:55
Вяльбе: меня называют Бабой-ягой, но я вообще не парюсь 02:54
Уткин: Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы хотел 02:48
Юрист напомнил россиянам о штрафе за грязное авто 02:46
Стало известно, когда состоится вызвавший недовольство США визит президента Бразилии... 02:44

Пресс-секретарь Госдепа устроил перепалку с журналистом во время брифинга

Нед Прайс и Мэтью Ли поспорили насчет доказательств «фабрикации» Россией фейка для вторжения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс устроил перепалку с журналистом, сообщает Associated Press Мэтью Ли, во время брифинга, посвященного «фабрикации» Россией видеофейка для вторжения на Украину, сообщает издание The Hill.

Во время ответа на вопросы журналистов, Ли попросил Прайса предоставить доказательства того, что Россия действительно планирует сфабриковать материал для вторжения. Прайс заявил, что его заявление на брифинге — и есть доказательство.

«Мы пытаемся предотвратить попытку русских сфабриковать фейк, вот почему мы публикуем эти данные. Если русские этого не сделают — значит, они не планировали это делать», — в резкой форме заявил Прайс.

На это Ли возразил ему, что это недоказуемо. Журналист отметил, что Госдепартамент пытается занять нишу Алекса Джонса — известного американского радиоведущего, который регулярно выдвигает конспирологические теории.

Позднее, Прайс в Twitter заявил, что извинился перед Мэтью Ли.

«Знаменитый Мэтью Ли и я провели немало спаррингов, и у меня есть шрамы, подтверждающие это. Ясно, что он никого не обманывает, и я никогда не хотел бы утверждать обратное. Ничего, кроме уважения к нему, что я подчеркнул в звонке ему после брифинга», — написал Прайс.

Ранее Госдеп отказался привести доказательства о «фабрикации» Россией видео об Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть