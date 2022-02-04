Пресс-секретарь Госдепа устроил перепалку с журналистом во время брифинга

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс устроил перепалку с журналистом, сообщает Associated Press Мэтью Ли, во время брифинга, посвященного «фабрикации» Россией видеофейка для вторжения на Украину, сообщает издание The Hill.

Во время ответа на вопросы журналистов, Ли попросил Прайса предоставить доказательства того, что Россия действительно планирует сфабриковать материал для вторжения. Прайс заявил, что его заявление на брифинге — и есть доказательство.

Reporter: "It's an action that you say they have taken, but you have shown no evidence to confirm that. [...] This is like - crisis actors? Really? This is like Alex Jones territory you're getting into now."



Must-watch exchange between @APDiploWriter Matt Lee and @StateDeptSpox. pic.twitter.com/RPIPb2zwf5 — The Hill (@thehill) February 3, 2022

«Мы пытаемся предотвратить попытку русских сфабриковать фейк, вот почему мы публикуем эти данные. Если русские этого не сделают — значит, они не планировали это делать», — в резкой форме заявил Прайс.

На это Ли возразил ему, что это недоказуемо. Журналист отметил, что Госдепартамент пытается занять нишу Алекса Джонса — известного американского радиоведущего, который регулярно выдвигает конспирологические теории.

Позднее, Прайс в Twitter заявил, что извинился перед Мэтью Ли.

«Знаменитый Мэтью Ли и я провели немало спаррингов, и у меня есть шрамы, подтверждающие это. Ясно, что он никого не обманывает, и я никогда не хотел бы утверждать обратное. Ничего, кроме уважения к нему, что я подчеркнул в звонке ему после брифинга», — написал Прайс.

Ранее Госдеп отказался привести доказательства о «фабрикации» Россией видео об Украине.