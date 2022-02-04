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Министр Чечни Дудаев заявил, что Янгулбаевы пропагандировали террористические идеи

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Комитет против пыток/Facebook

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что семья Янгулбаевых пропагандировала террористические идеи и организовывала нападения на бывших силовиков. Об этом глава ведомства республики заявил в интервью РИА Новости, комментируя высказывания депутата Адама Делимханова.

Ранее депутат Государственной думы Адам Делимханов заявил, что будет отрезать головы родственникам экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом он рассказал в Instagram на чеченском языке.

«Высказывания и угрозы Адама Делимханова адресованы террористам и экстремистам — членам семьи Янгулбаевых, которые годами занимаются пропагандой̆ террористических идей и выступают против государственного строя в Российской Федерации», — указал Дудаев.

По словам министра, Янгулбаевы утверждали, что Чеченская Республика оккупирована Россией, а также выступали против всех народов РФ. По данным Дудаева, Янгулбаевы организовывали нападения на экс-сотрудников правоохранительных органов.

«Нам непонятна реакция некоторых депутатов Госдумы и якобы патриотов нашей страны, которые взялись оценивать жесткость выступления Адама Делимханова. А вы сначала посмотрите, в адрес кого адресовано выступление, и анализируйте действия этой семьи, которая призывала «расчленить» страну и уничтожить ваш народ тоже», — указал глава ведомства. По его мнению, в связи с данными обстоятельствами такое выступление Делимханова оправданно.

Ранее первый зампред комиссии Государственной думы России по вопросам депутатской этики Николай Арефьев от КПРФ заявил, что высказывание депутата от Чечни Адама Делимханова про семью судьи Янгулбаева должно быть проверено генеральной прокуратурой.

«Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы — нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», — заявил Арефьев.

20 января текущего года вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники чеченской полиции, ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров призывал вернуть членов семьи экс-судьи Янгулбаева в РФ.

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