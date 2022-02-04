Чижов ответил на обвинения Госдепа в фабрикации предлога для вторжения на Украину

Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN ответил на обвинения Госдепа в фабрикации предлога для вторжения России на Украину.

«Это что-то похожее на операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые псевдо-НПО в Сирии какое-то время назад, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей», — напомнил Чижов.

Он пояснил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.

«Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась. И нет никаких причин, если рассуждать логически, чтобы это могло произойти», — резюмировал Чижов.

Ранее МИД Великобритании выразил доверие данным США о возможной провокации России на Украине.

В Пентагоне заявили, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских военных на мирных жителей на российской территории или непризнанных республик Донбасса. В дальнейшем Москва якобы планировала использовать видеозапись как предлог для вторжения на Украину.