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В Киеве назвали способ «присоединить» всю Россию к Украине

Экс-генпрокурор Украины Пискун заявил, что Зеленскому нужно подумать о «возрождении Киевской Руси»

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Global Look Press

Бывший генеральный прокурор Украины и экс-депутат Рады Святослав Пискун заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому следует подумать о «возрождении Киевской Руси». Он сделал соответствующее заявление в эфире телеканала «Наш».

«Мы скажем, что Московия — это Киевская Русь», — сказал бывший парламентарий.

Он обосновал свое необычное предложение тем, что территория Москвы «осваивались при киевском князе Юрии Долгоруком».

Ранее экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. По его словам, это будет более правильное название, так как в действительности украинцы — это русы.

Кроме того, по мнению Арестовича, конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российская» война.

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила собственный вариант нового названия для украинского государства.

В 12 веке Киевская Русь разделилась на независимые княжества, при этом некоторое время Киев продолжал считаться главным городом. Объединительные процессы начались еще в 13 веке, но они были прерваны монгольским нашествием. После ослабления власти Киева и постоянных междоусобных войн, попытки к объединению усилились. Князь Иван III завершил в 15 веке объединение русских земель вокруг Москвы.

Московия — название Русского государства в западных источниках, употреблявшееся с 15 до начала 18 века. Различные исследователи полагают, что использованию термина способствовала польско-литовская пропаганда, которая сознательно сохраняла терминологию феодальной раздробленности.

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