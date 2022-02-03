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Госдеп отказался привести доказательства о «фабрикации» Россией видео об Украине

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Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что у США якобы есть информация о том, что Россия подготавливает «пропагандистские видео» видео о событиях на Украине, однако не предоставил доказательств данных утверждений.

По словам Прайса, вышеупомянутые видео — лишь один из вариантов предлога для дальнейшего «вторжения» России на Украину.

«Источником этого являются… разведданные, которые мы рассекретили. Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», — сказал Прайс в ответ журналисту, поинтересовавшемуся заявлениями о «сфабрикованных видео».

Позднее Прайс, оказавшись под градом упреков, предложил «найти утешение» в том, что «распространяют русские». Отказ делиться источниками разведданных он объяснил тем, что США предают огласке подобную информацию только когда в ней уверены.

Ранее в США заявили, что Россия готовит фейки в качестве повода для «нападения» на Украину. Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби, комментируя на брифинге эти сообщения, не представил, однако, никаких доказательств существования этого умысла России и не раскрыл, как были получены подобные сведения.

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