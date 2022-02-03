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Москва отреагировала на заявление США о ликвидации главаря ИГ* в Сирии

Москва заявила о необходимости расследования данных о жертвах в ходе спецоперации США

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

В МИД РФ прокомментировали заявления американских властей о ликвидации главаря ИГ (организация запрещена в России) в Сирии. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает усилия других государств на антитеррористическом направлении, однако, если подтвердятся данные о жертвах среди мирного населения в ходе спецоперации США в Сирии, это необходимо будет тщательно расследовать.

«При этом в своих практических действиях [мы, Россия] руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц. Призываем к этому и другие страны, непосредственно участвующие в контртеррористических действиях», — сказала дипломат.

Накануне спецназ США провел операцию в Сирии и убил главу ИГ. Президент Джо Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГ в Сирии.

По данным американских СМИ, в результате операции погибли по меньшей мере 13 невинных людей, среди них шесть детей и четыре женщины.

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