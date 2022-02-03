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Захарова прокомментировала реакцию Германии на российские меры против DW

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МИД России/VK

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале позицию прессы и властей Германии по запрету вещания Deutsche Welle в РФ.

Дипломат напомнила, что немецкий союз журналистов призвал правительство Германии выступить против мер Москвы по прекращению работы корпункта Deutsche Welle, которые стали ответом на прекращение вещания в Германии RT DE.

По мнению Захаровой, «это очень смешно», так как Союз журналистов Германии «громче всех требовал» ограничить работу RT DE, а правительство ФРГ в свою очередь подчеркивало , что не имеет отношения к блокировкам.

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.

Корпункт Deutsche Welle в Москве подтвердил, что получил уведомление российских властей о закрытии.

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