Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГ* в Сирии

Президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам рассказал, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, которого ликвидировали ВС США, был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в Сирии, где находились боевики ИГ.

Как отметил президент, террорист был причастен и руководил «серией зверств, в том числе против езидов».

«Благодаря храбрости наших войск, этого ужасного лидера террористов больше нет», — подчеркнул Байден.

Он рассказал, что террорист погиб, когда привел в действие самодельное взрывное устройство, опасаясь правосудия.

По словам Байдена, во избежание множества человеческих жертв было принято решение об атаке дома, где находился террорист, силовиками, а не с помощью авиаудара. Он также подчеркнул, что эта успешная операция стала свидетельством способности США устранять террористические угрозы «независимо от того, где они пытаются спрятаться в любой точке мира».

Как сообщает The New York Times, во время операции у американских военных возникли проблемы с вертолетом. Его посадили недалеко от места проведения операции, а затем, не сумев исправить поломку, военные уничтожили его.

По данным американских СМИ, в результате операции погибли по меньшей мере 13 невинных людей, среди них шесть детей и четыре женщины. До этого сообщалось, что несколько человек смогли покинуть здание перед началом операции.