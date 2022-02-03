Названа дата визита Шольца в Москву

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что визит канцлера Германии Олафа Шольца в Россию запланирован на 15 февраля.

Как сообщает издание, визит канцлера «призван сосредоточить усилия на предотвращении угрозы нападения России на Украину». Отмечается, что Шольц «хочет активнее включиться в кризисную дипломатию». В издании также указали, что дополнительную напряженность инаугурационному визиту Шольца в Россию придает конфликт с немецкими и российскими СМИ, а именно ситуация с запретом вещания в ФРГ RT DE, а в России в качестве ответа на это решение — Deutsche Welle.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. По информации источников издания, Шольц собирается взять вопрос выстраивания отношений с Россией под собственный контроль.

Позднее сам Шольц подчеркивал, что Германия готова защитить Украину от российской агрессии. При этом он указал, что ФРГ поддерживает диалог с Россией в различных международных форматах.