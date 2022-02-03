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Франция решила возродить погубивший Януковича формат

Париж заявил о планах провести встречу с Германией и Польшей по Украине

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Gonzalo Fuentes/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора со своим польским коллегой Анджеем Дудой поднял тему трехсторонней встречи по Украине в формате Берлин-Варшава-Париж, передает «National Post» со ссылкой на Елисейский дворец. По информации издания, французский лидер обсудил со своим коллегой возможность организации подобного мероприятия в ближайшее время.

Как отмечается, в ответ Дуда предложил поддержку усилиям Макрона по деэскалации напряженности на украинской границе. Однако, пока не уточняется достигли ли стороны договоренностей о восстановлении переговоров по Украине в трехстороннем формате или нет.

При этом последний раз Германия, Франция, Польша вместе работали по украинскому вопросу в конце февраля 2014 года. Тогда министры иностранных дел этих государств смогли уговорить президента Украины Виктора Януковича пойти на компромисс с участниками «евромайдана». Однако в итоге все договоренности были сорваны и глава государства лишился своего поста.

Ранее сообщалось, что 3 февраля Макрон собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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