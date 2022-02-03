В Госдуме призвали казнить педофилов

Депутат Госдумы Жанна Рябцева выступила за введение смертной казни в качестве наказания для педофилов, передает «Комсомольская правда». По ее словам, другие методы борьбы в отношении людей, уличенных в насилии над детьми, не работают.

«Я за смертную казнь. Эти ублюдки не должны находиться рядом с нами. Стерилизация не помогает. В рамках нашей Конституции смертная казнь невозможна. Общество должно сделать все, чтобы они работали: Магадан, севера, лесоповал <…> Я все-таки за то, чтобы это было публично, как в других странах. Должен быть публичный реестр, где каждый житель может посмотреть, кто рядом с ним живет, — добавила депутат.

С точки зрения Рябцевой, педофилов необходимо выделять в обществе с помощью браслетов и меток на шее, чтобы оповещать граждан об опасности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили полностью запретить педофилам доступ в интернет.