Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британцам посоветовали ставить комнатное растение для улучшения сна 16:43
Тарасова: вся сборная достойна нести флаг, но кандидатуры Фаткулиной и Шипачёва мне... 16:40
В Чечне прекратили отставку судьи Сайди Янгулбаева 16:37
Хозяйка «самого грустного кота в мире» рассказала его счастливую историю 16:29
В Конго 26 человек погибли после удара молнии 16:29
Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину... 16:28
ВОЗ обнаружила новый подвид «омикрона» в Африке 16:28
Эстония ввела новые санкции против Белоруссии 16:27
Главарь ИГ* был уничтожен в Сирии 16:23
Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали 16:18

В Госдуме призвали казнить педофилов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Фотослужба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Жанна Рябцева выступила за введение смертной казни в качестве наказания для педофилов, передает «Комсомольская правда». По ее словам, другие методы борьбы в отношении людей, уличенных в насилии над детьми, не работают.

«Я за смертную казнь. Эти ублюдки не должны находиться рядом с нами. Стерилизация не помогает. В рамках нашей Конституции смертная казнь невозможна. Общество должно сделать все, чтобы они работали: Магадан, севера, лесоповал <…> Я все-таки за то, чтобы это было публично, как в других странах. Должен быть публичный реестр, где каждый житель может посмотреть, кто рядом с ним живет, — добавила депутат.

С точки зрения Рябцевой, педофилов необходимо выделять в обществе с помощью браслетов и меток на шее, чтобы оповещать граждан об опасности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили полностью запретить педофилам доступ в интернет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть