Президент Аргентины заявил о намерении развить отношения с РФ и избавиться от влияния США

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что стремится к развитию сотрудничества непосредственно с Российской Федерацией и избавлению своей страны от экономической зависимости от США. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление аргентинский лидер сделал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 3 февраля.

Фернандес отметил, что Аргентина с 1990-х годов ориентируется на Соединенные Штаты, аргентинская экономика также зависит от этой страны. По словам главы государства, задолженность Аргентины перед Международным валютным фондом также появилась в результате этих отношений.

В мае 2018 года на фоне резкого падения аргентинского песо предшественник Фернандеса Маурисио Макри обратился за помощью к Международному валютному фонду. ВМФ одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Также аргентинское руководство должно было провести ряд реформ, нацеленных на уменьшение инфляции и дефицита бюджета.

Ранее сообщалось, что Аргентина захотела построить у себя завод по сборке «Камазов».