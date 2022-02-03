В Литве указали на предсказуемость агрессии Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовскому бизнесу придется искать другие способы вывоза грузов из-за решения Белоруссии по запрету транзита, передает Delfi. По его словам, теперь необходимо искать альтернативные коридоры, а не через белорусскую территорию.

«Эта практика должна быть очень важна для бизнеса, потому что у нас нет больших иллюзий по поводу белорусского режима <…> этот режим по своей агрессивности довольно легко прогнозируем и его действия предсказуемы», — добавил Науседа.

С точки зрения президента Литвы, найти иные пути все же возможно, что продемонстрировало закрытие воздушного пространства над Белоруссией в прошлом году, так что бизнес сможет приспособится.

Решение Минска по запрету транзита нефтепродуктов и удобрений по железной дороге из Литвы начнет действовать с 7 февраля. Ряд литовских компаний уже объявили, что эти меры создадут дополнительные трудности. При этом решение Белоруссии было вызвано тем, что Литва официально запретила транзит удобрений «Беларуськалия» через свою территорию с 1 февраля.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии назвал «пещерной дикостью» решение Литвы о транзите калия.