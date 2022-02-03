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На Западе заявили о глубокой зависимости Лукашенко от Путина

WP: Лукашенко вынужден выполнять волю Путина после оказанной Белоруссии помощи

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Shamil Zhumatov/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко глубоко зависим от российского коллеги Владимира Путина. Такое мнение выразили журналисты Пол Сонн и Изабель Куршудян в статье для The Washington Post.

По их мнению, после того, как в Белоруссии вспыхнули протесты из-за несогласия граждан с результатами президентских выборов, перед Лукашенко встала реальная угроза лишиться своей власти. В результате он принял решение обратиться к Москве за помощью. Получив ее, белорусский лидер оказался в такой ситуации, когда практически вынужден выполнять «приказы» российского руководства, в том числе и в вопросе отношений с Украиной, отметили аналитики.

«Его загнали в угол. Чего бы сейчас ни хотел Путин, Лукашенко говорит «да»», — сказал Дэвид Марплс, историк, изучающий процессы в Белоруссии в Университете Альберты в Канаде.

Аналитики считают, что именно из-за этого Лукашенко стал делать совершенно другие заявления. Так, если в 2014 году он пытался занимать нейтральную позицию относительно ситуации на Украине, не спешил признавать Крым российской территорией, то теперь его высказывания достаточно пророссийские.

Ранее в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около Белоруссии в настоящий момент продолжается наращивание войск со стороны Украины.

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