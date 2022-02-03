Комбат из ДНР вызвал Владимира Кличко на бой в Донецкий аэропорт

Командир батальона «Спарта» из самопровозглашенной ДНР Владимир Жога заявил, что готов вызвать на бой украинского боксера Владимира Кличко после того, как спортсмен решил вступить в бригаду территориальной обороны Киева. По его словам, бой можно было бы провести в районе Донецкого аэропорта.

«Если Владимир это сделал всерьез, а не для дешевого и псевдопатриотического пиара — я как защитник Донбасса приглашаю его на реальный бой, на реальном фронте. В районе Донецкого аэропорта, например. Выбор оружия — пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения — готов оставить за оппонентом. Должно быть, американские инструкторы уже научили знаменитого спортсмена обращаться с этими взрослыми игрушками», — написал Жога во «Вконтакте».

По его словам, если Кличко записал в бригаду лишь для набора политических очков, то его поклонникам можно лишь посочувствовать. Однако, если боксер готов воевать не только на словах, то Жога готов в любое время обсудить с ним детали боя.

Ранее сообщалось, что Кличко-младший подал документы для вступления в бригаду территориальной обороны Киева.