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Комбат из ДНР вызвал Владимира Кличко на бой в Донецкий аэропорт

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boxingscene.com

Командир батальона «Спарта» из самопровозглашенной ДНР Владимир Жога заявил, что готов вызвать на бой украинского боксера Владимира Кличко после того, как спортсмен решил вступить в бригаду территориальной обороны Киева. По его словам, бой можно было бы провести в районе Донецкого аэропорта.

«Если Владимир это сделал всерьез, а не для дешевого и псевдопатриотического пиара — я как защитник Донбасса приглашаю его на реальный бой, на реальном фронте. В районе Донецкого аэропорта, например. Выбор оружия — пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения — готов оставить за оппонентом. Должно быть, американские инструкторы уже научили знаменитого спортсмена обращаться с этими взрослыми игрушками», — написал Жога во «Вконтакте».

По его словам, если Кличко записал в бригаду лишь для набора политических очков, то его поклонникам можно лишь посочувствовать. Однако, если боксер готов воевать не только на словах, то Жога готов в любое время обсудить с ним детали боя.

Ранее сообщалось, что Кличко-младший подал документы для вступления в бригаду территориальной обороны Киева.

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