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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Эрдоган приехал на Украину

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Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Эрдоган намерен подключить Анкару к урегулированию украинского кризиса.

В конце января стало известно, что турецкий лидер может по очереди встретиться со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По крайней мере, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве приняли приглашение, но пока не утвердили дату, — это будет зависеть от эпидситуации и графиков работы лидеров.

Ранее Турция снова предложила Стамбул в качестве места заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, которые также проходили до этого или в Минске или в онлайн-формате. Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Микко Киннунен поблагодарил Турцию за такую возможность и выступил за очные встречи при согласии всех сторон. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал идею о переносе переговоров в Турцию. При этом Дмитрий Песков отметил, что в Кремле поддерживают усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, и будут приветствовать, если у Турции получится повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых на себя обязательств.

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