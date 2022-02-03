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В Минске назвали военной агрессией инцидент с БПЛА Украины

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Инцидент с украинским беспилотником, запущенным на белорусскую территорию, является наглой провокацией, заявил лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, передает «БелТА». По его словам, БПЛА нарушил границу государства и занимался сбором разведданных — «это военная агрессия в отношении Белоруссии».

«Совсем недавно польский пограничник несколько раз перешел белорусско-польскую границу. Это тоже была провокация. По всем законам мы могли его захватить или применить в отношении него огнестрельное оружие. Мы не поддались на эту провокацию, зафиксировали ее. На секунду представьте, что белорусский или российский пограничник перешел бы так же, как польский пограничник, границу, или наш беспилотник был бы обнаружен подразделениями НАТО. Они бы уже ввели пять пакетов санкций, они бы уже шумели, гудели, весь мир бы уже показывал, что Беларусь или Россия — агрессор», — добавил Гайдукевич.

По информации Минска, 24 января украинский беспилотник незаконно пересек границу Белоруссии, который затем принудили к посадке специалисты Вооруженных сил республики. В связи с этим инцидентом 3 февраля посол Украины в Минске был вызван в МИД Белоруссии, где ему заявили протест.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали «очередной провокацией» заявление Белоруссии о запуске украинского беспилотника на белорусскую территорию.

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