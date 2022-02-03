Поклонская рассказала, когда начнет работать в Россотрудничестве

Наталья Поклонская заявила, что приступит к новой работе в Россотрудничестве с 7 февраля, передает РИА «Новости».

«Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте», — сказала она.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Другим указом глава государства назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества. Позже она сообщила, что видит своим приоритетом на новой работе защиту прав соотечественников, в частности на Украине.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября 2021 года. 19 января текущего года она отказалась занять этот пост в связи с личными обстоятельствами. На «изменившиеся личные обстоятельства» сослался и российский МИД, подтвердивший ее отказ.