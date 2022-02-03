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Посол России в Японии ответил на критику американского посла из-за Курил

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Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес от посла США в Токио Рама Эмануэля. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Twitter.

Ранее американский дипломат раскритиковал российского коллегу за его высказывания, связанные с южными Курильскими островами, которые в Японии называют «северными территориями».

«Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии. Он не осознает, что в следующий понедельник [в Японии] отмечают День северных территорий. Правила и уважение важны», — написал Эмануэль на своей странице в Twitter.

В ответ на это Галузин подчеркнул, что время выбрано верно, поскольку Россия не признает незаконные территориальные притязания на принадлежащие ей Южные Курилы и связанные с этим «празднества».

Посол напомнил, что передача этих территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией.

Ранее в январе министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что стране якобы принадлежат четыре курильских острова, расположенных ближе к полуострову Камчатка, которые Россия считает своей территорией.

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Россия — Япония
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