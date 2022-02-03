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Сенатор США рассказала о работе над «превентивными» санкциями против России

Сенатор США Шахин: Вашингтон близок к согласованию «превентивных» санкций против России

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Maxim Zmeyev/Reuters

Сенатор Джин Шахин заявила, что международный комитет сената США близок к межпартийному согласованию законопроекта о «превентивных» санкциях против России из-за ситуации на Украине.

«Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции», — сказала она, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

Шахин добавила, что санкции станут ответом на «агрессивное поведение» России.

Ранее появилась информация, что Сенат США может согласовать санкции против России на этой неделе. Демократ Крис Мерфи заявил, что последние детали могут быть согласованы «на следующий день или около того».

В Кремле заявили, что обеспокоены из-за вероятных санкций со стороны США.

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Санкции против России
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