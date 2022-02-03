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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посольство России призвало США «заставить» Украину выполнять минские соглашения

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Carolyn Kaster/AP

В посольстве России в США заявили, что ожидают конкретных действий от Вашингтона касательно ситуации на Украине, а также призвали Киев выполнять свои обязательства. Об этом дипведомство сообщило в своем Facebook.

«В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают за полную имплементацию минских соглашений и видят в них путь к разрядке украинского конфликта, однако считают виновной в нарушении соглашений Россию.

До этого секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал минские соглашения невыполнимыми и заявил, что их реализация приведет к уничтожению Украины. По его словам, они были подписаны «по дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции.

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