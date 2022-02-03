В Совфеде ответили на высказывание Кулебы об особом статусе Донбасса

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, особый статус региона уже предписан минскими соглашениями.

«То есть в очередной раз Киев отказывается выполнять предписания. А в Киеве вообще заметили, что восточная часть Донбасса уже де-факто имеет особый статус, а отношения к Украине не имеет, разве что чисто теоретическое?» — написал Пушков.

По его мнению, в министерстве иностранных дел Украины «отчего-то считают», что именно они решают, давать ли особый статус региону или нет. Пушков утверждает, что «они заблуждаются, а в жизни все происходит иначе».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не собираются предоставлять Донбассу особого статуса и права вето.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решение. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал дипломат.

Он добавил, что правительство Украины реализует глубокую реформу по децентрализации и готово осуществлять работу над реализацией минских соглашений.