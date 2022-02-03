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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдепе Россию назначили виновной в нарушении минских соглашений

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J. Scott Applewhite, File/AP

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают за полную имплементацию минских соглашений и видят в них путь к разрядке украинского конфликта, однако считают виновной в нарушении соглашений Россию, передает РИА «Новости».

«Фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», — отметил Прайс.

США продолжают обвинять Россию в нарушениях минских соглашений, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной украинского конфликта.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал минские соглашения невыполнимыми и заявил, что их реализация приведет к уничтожению Украины. По его словам, они были подписаны «по дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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