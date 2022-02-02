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В Госдепе заявили, что США не выдвигают предварительных условий в диалоге с Россией

Госдеп: США не выдвигают предварительных условий в диалоге с Россией по безопасности

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Администрация США не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по вопросу гарантий безопасности. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы готовы делать это [продолжать диалог], не выдвигая каких-либо предварительных условий», — сказал он.

Прайс также подчеркнул, что США будут продолжать принимать меры для «сдерживания» Москвы до тех пор, пока не увидят со стороны России шагов, нацеленных на деэскалацию продолжающегося кризиса вокруг Украины.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма.

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