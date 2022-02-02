Макрон не исключил возможности поездки в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поездки в Москву. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего визита в коммуну Туркуэн в регионе О-де-Франс перед неформальной встречей глав МВД стран Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Я ничего не исключаю», — сказал он, добавив, что возможная поездка в Россию будет зависеть «от хода переговоров в ближайшие часы».

Макрон подчеркнул, что для Франции приоритетом является деэскалация ситуации вокруг Украины.

28 января президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

Очередной телефонный разговор состоялся 31 января. Главы государств договорились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.