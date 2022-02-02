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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Лондоне раскрыли детали разговора Путина и Джонсона

В офисе британского премьера Джонсона раскрыли темы разговора с Путиным

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РИА «Новости»/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого «выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной». Об этом сообщили в пресс-службе главы британского правительства.

В ходе беседы Джонсон также подчеркнул необходимость найти путь вперед, который бы уважал как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом.

Британский премьер также отметил политику открытых дверей НАТО. По его словам, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в альянсе и это право «в полной мере распространяется на Украину».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, в ходе которых стороны обсудили украинский кризис и гарантии госбезопасности.

Переговоры Путина и Джонсона должны были состояться 31 января, однако их перенесли из-за того, что глава британского правительства выступал в парламенте с докладом о вечеринках в его резиденции в разгар пандемии COVID-19.

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