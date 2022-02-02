В НАТО и Госдепе США отказались комментировать публикации в газете Pais

Представитель НАТО о публикации в испанской газете El Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ по гарантиям безопасности заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки, сообщает РИА «Новости».

«Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки», — приводит его слова агентство.

В госдепартаменте США в свою очередь также отказались комментировать эту публикацию.

Ранее газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. В своем документе США указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа. Дипломатический источник позднее подтвердил подлинность опубликованного в газете материала.