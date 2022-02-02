Разговор Путина и Джонсона состоится вечером 2 февраля

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится вечером 2 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», — сказал Ушаков.

По его словам, стороны в первую очередь обсудят внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев, и предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Также будут затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.

Изначально разговор политиков должен был состояться 31 января. Позже предполагалось, что его перенесут на 1 февраля. По словам самого Джонсона, он позвонит Путину «как только найдет возможность».

По данным СМИ, разговор с главой России перенесли из-за выступления Джонсона в парламенте – там он оправдывался из-за обвинений в проведении вечеринок на Даунинг-Стрит в разгар пандемии коронавируса.