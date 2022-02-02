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Макрон и Путин обсудили послание Лаврова по теме неделимости безопасности

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В министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж принял к сведению послание главы МИД РФ Сергея Лаврова по теме неделимости безопасности и рассчитывает на насыщенный диалог с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Франция приняла к сведению письмо министра иностранных дел России, равно как и оценки президента РФ Владимира Путина, и настроена на продолжение насыщенного диалога по предложениям, переданным РФ 26 января», — сказал представитель французского ведомства во время брифинга.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже переговорил по этому вопросу с главой РФ Владимиром Путиным в ходе телефонных разговоров 28 и 31 января, уточнил французский дипломат.

Накануне на официальном сайте Министерства иностранных дел России появился текст главы ведомства Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января.

Ранее газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. В своем документе США указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.

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