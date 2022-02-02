Путин назвал важнейшую миссию России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укреплять русский мир, делать его привлекательным для остального мира. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает РИА «Новости».

Он отметил, русский мир огромный и многоликий, включающий в себя множество конфессий и национальностей.

«Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы», — подчеркнул российский лидер.

30 декабря 2021 года президент Путин подписал указ, согласно которому 2022 год объявлен годом культурного наследия народов РФ. Глава государства отметил, что важно содержательно наполнить программу года, учитывая особенности каждого региона.

Согласно документу, год культурного наследия народов России проводится «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ». Правительству в двухмесячный срок постановлено: образовать организационный комитет по проведению года культурного наследия народов России, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.