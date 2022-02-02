Владимир Кличко хочет вступить в территориальную оборону Киева

Владимир Кличко написал заявление на включение его в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом сообщает портал «Страна» со ссылкой на Telegram-канал его брата и мэра украинской столицы, Виталия Кличко.

«А брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», — написал политик.

Градоначальник также отчитался о проверке центра рекрутинга резервистов, где проходит консультационная работа с добровольцами.

Сам мэр Киева ранее заявил в эфире телеканала «Украина 24» о готовности «пойти воевать» против России с автоматом в руках. На прошлой неделе Кличко также сообщил о необходимости предоставить мэрам украинских городов план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы местные власти были готовы к возможным военным действиям.

В то же время бывший глава МВД Украины, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев считает, что создание территориальной обороны в условиях угрозы «российской агрессии» может плохо кончиться для страны. По его словам, развертывание подобных формирований может стать причиной роста преступности, так как среди участников могут оказаться люди с нездоровой психикой.