Президент России Владимир Путин смог опередить коллег из Соединенных Штатов в понимании того, что новый этап политической жизни всего мира будет многополярным, сообщает издание The American Conservative.

Автор материала Энтони Константини подверг критике заявления бывшего госсекретаря США Джона Керри об устаревших принципах внешней политики России.

«Владимир Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции», — пишет Константини.

Он считает, что США пропустила момент появления новых мировых центров политического притяжения. Вместо этого, власти США стремятся вернуться в 90-е годы, когда Соединенные Штаты обладали непререкаемым правом силы.

«Между тем Россия не стремится вернуть 1990-е, а отчаянно пытается двигаться дальше. После холодной войны Москва едва удерживалась от погружения в анархию. <...> Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в сферу влияния России, расширив НАТО и ЕС до тех пор, пока американские танки не оказались всего в сотнях километров от нее», — резюмировал Константини.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США утратили уважение президента России Владимира Путина из-за президента США Джо Байдена.