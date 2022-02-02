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Песков заявил, что Путин открыт для переговоров со всеми

В Кремле оценили визит Джонсона в Киев и сорванные переговоры с Путиным

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РИА «Новости»/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на сорванные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, Владимир Путин открыт для переговоров со всеми.

«Смысл есть в разговоре с кем угодно. Тем более президент Путин открыт для общения со всеми. Даже тем, кто полностью заблуждается в происходящем, и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающие разъяснения», — заявил Песков.

Он отметил, что пока о новой дате встречи Джонсона и Путина нет информации.

«Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном. И не будем его анонсировать далее. Если когда-нибудь он состоится, мы традиционно дадим знать», — резюмировал Песков.

Ранее разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не состоялся.

По словам самого Джонсона, он позвонит Путину «как только найдет возможность». Поговорить по телефону два политика должны были в понедельник, 31 января.

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