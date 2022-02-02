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Белоруссия пригрозила Литве ответными мерами после прекращения транзита калия

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал ответные меры Минска после прекращения транзита белорусского калия через Литву. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

«Действительно, литовская сторона перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Ответные меры будут жесткими. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта», — приводит слова Головченко «БЕЛТА».

Премьер-министр также подчеркнул, что белорусская сторона предложила литовским коллегам провести диалог по этому вопросу.

«По нашему мнению, Литва, приняв такое решение в одностороннем порядке, нарушила межправсоглашение о железнодорожном сообщении, не говоря о документах, которые регулируют вопросы транзита для стран, которые не имеют выхода к морю. Мы предложили вариант. Если нам не ответят, в ближайшие дни введем ответные меры», — заявил политик.

По словам Головченко, уже сейчас Литва несет экономические убытки из-за ответных мер Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром страны поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ответные меры. По его словам, если Литва не хочет пропускать белорусские грузы в порт, то это их право, однако Минск готов применить «ответные меры».

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