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В Кремле отреагировали на публикацию в СМИ полного ответа США и НАТО по безопасности

Песков призвал обратиться к властям Испании из-за публикации в СМИ ответов по безопасности

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Denis Balibouse/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в испанской газете El Pais полного ответа США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе.

«Мы еще не обнародовали (свою версию документа — прим. ред.). Я не хочу это комментировать. Это вам нужно обращаться к El Pais или к испанскому руководству, по крайней мере, не к нам. Мы видели (публикацию — прим. ред.), конечно. Вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам, касательно принципиально важных вопросов для РФ», — заявил Песков.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, как в Кремле оценивают документы.

«Мы не знаем, и не наше дело здесь гадать на кофейной гуще. Я оставляю без комментариев», — сказал пресс-секретарь.

Ранее газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в газете материала.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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Отношения России и США
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