В Совфеде рассказали о позиции РФ, если страну не устроят ответы Запада по безопасности

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Сенатор Климов: РФ защитит себя в случае неудовлетворения ответами США и НАТО

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал РИА «Новости», что в случае, если Россия не будет удовлетворена ответами США и НАТО по гарантиям безопасности, то она станет защищать себя другими способами, которые ей доступны.

Россия, объяснил сенатор, ожидает ответов по существу и неоднократно это подчеркивала.

По его словам, необходимо дождаться официальной информации от западных стран, а не доверять сливам в СМИ.

«С момента сообщения о том, что США и НАТО передали свой ответ Москве, на Западе тут же пошли многочисленные утечки. Смысл которых — доказать так называемой мировой общественности, а главным образом — избирателям США, что США и НАТО категорически отвергают суть предложений России, демонстрируя свое «нерушимое единство», — отметил Климов.

До этого первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что ответы США и НАТО в СМИ «поражают своей наглостью и безответственностью».

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