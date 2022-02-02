В МИД России отказались подтверждать подлинность ответов США и НАТО на предложения РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии «Газете.Ru» отказалась подтверждать подлинность ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.



«Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ», — сказала Захарова.



Ранее испанская газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении оказался полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.



Подлинность обнародованных документов подтвердил дипломатический источник в Вене РИА «Новости».



США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с российской стороной.

Что содержалось в ответе США и НАТО на российские предложения — читайте на «Газете.Ru».